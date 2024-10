Anche il commissario tecnico della nazionale italiana si è espresso sull’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan. In un clima di crescente attenzione riguardante le dinamiche interne al mondo calcistico, le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti sull’inchiesta Doppia Curva emergono prepotentemente, suscitando riflessioni e interpretazioni variegate. Al centro della questione vi è il delicato rapporto tra gli allenatori e i gruppi ultras, tema caldo che vede coinvolte grandi realtà del calcio italiano come l’Inter e il Milan. Il chiarimento Le dichiarazioni di Spalletti, riferite a una sua presunta distanza dai contatti con i tifosi organizzati durante il suo periodo all’Inter, hanno generato non poco scalpore. Tuttavia, il Corriere dello Sport ha sottolineato come tali affermazioni dovrebbero essere lette in chiave meno polemica di quanto appaia in superficie. Infatti, si sottolinea che l’ex allenatore nerazzurro non avesse l’intenzione di creare attriti o alimentare dibattiti, soprattutto considerando […]

