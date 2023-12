Sandro Sabatini ha posto l’accento sull’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e sulle proabili scelte che farà per l’Udinese

Sulle frequenze di Radio Radio Mattino, Sandro Sabatini si focalizza sull’Inter, chiamata questa sera ad affrontare l’Udinese nella 15^ di Serie A. Ecco il suo pensiero sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

LE PAROLE- «Rischi e pericoli stasera Sì, però l’ultima Udinese fa 3-3 con il Verona in casa. Invece, quando è andata a vincere a San Siro col Milan, era in pieno effetto cambio di allenatore con Gabriele Cioffi al posto di Andrea Sottil. Adesso mi sembra molto più normalizzata la situazione, ma soprattutto mi sembra normalizzato Simone Inzaghi.

Ha una partita molto importante contro la Real Sociedad martedì, si gioca il primo posto in Champions League eppure oggi fa giocare tutti i titolarissimi. Mette i migliori, con una panchina impressionante: a parte la difesa in panchina ha Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Davide Frattesi, Carlos Augusto, Alexis Sanchez, Marko Arnautovic…

Quindi, evidentemente, Inzaghi non si fida dell’Udinese e non si fida di tutti i giocatori allo stesso modo. Dà un segnale importante su qual è l’obiettivo dell’Inter quest’anno: mi sembra che non ci sia discussione, rispetto alla Juventus, perché è indiscutibile che l’Inter va per la seconda stella».

L’articolo Inzaghi, Sabatini sul tecnico dell’Inter: «Dà un segnale per il match con l’Udinese» proviene da Inter News 24.

