Simone Inzaghi, a Sky Sport, lancia un messaggio a tutte le rivali per lo Scudetto, inclusa la Juve, dopo il 4-0 alla Salernitana.

SCUDETTO- «Io l’ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa: noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, che c’è un grande dispendio di energie, si va in trasferta e poi si rientra dopo un giorno e mezzo preparando partite importanti come quella col Benfica. Spero di fare più gare possibili come in questi due anni, poi si vedrà».

