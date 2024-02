Inzaghi sempre più vicino all’esonero: la Salernitana cambia ancora in panchina. Ore decisive per il futuro del tecnico

Filippo Inzaghi è sempre più vicino all’esonero. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, sono ore di riflessione in casa Salernitana.

Il patron Iervolino va verso il secondo cambio in panchina della stagione. La Salernitana è ultima in classifica con 13 punti, a -5 dal Cagliari. Lo scontro salvezza perso all’Arechi potrebbe risultare fatale per Pippo Inzaghi.

