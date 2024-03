Simone Inzaghi avrà un motivo in più per vincere nella sfida contro il Genoa, in programma lunedì 4 marzo alle 20:45

Genoa e Bologna, prossime avversarie dell’Inter in campionato, sono l’unico neo nella splendida stagione finora disputata dalla squadra di Simone Inzaghi.

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, le due compagini rossoblù sono le uniche due contro cui i nerazzurri non hanno ancora vinto in questo campionato.

L’articolo Inzaghi spaventato da un dato: con il Genoa non è ancora successo proviene da Inter News 24.

