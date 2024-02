Inzaghi, spunta quel rimpianto sulla finale di Champions League persa contro il Manchester City: «Se lo chiede ancora adesso»

La finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City è ancora una cicatrice aperta per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter continua a tenere il punto fisso sull’obiettivo europeo (oltre che sul campionato), e lo fa anche nelle dichiarazioni. Sabato sfida la Roma in campionato e potrà contare su uno dei suoi rimpianti per quella sfortunata serata.

Il Corriere dello Sport ricorda come Henrikh Mkhitaryan giocò appena 6 minuti nella finale dello scorso anno, perché veniva da un problema muscolare non del tutto smaltito. Tra i rimpianti di Inzaghi c’è anche questo: cosa sarebbe potuto succedere se avesse avuto l’armeno in piena forma dal primo minuto? Una domanda e un dubbio che lo attanaglia ancora adesso.

