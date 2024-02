Calciomercato Inter, il retroscena: quell’affare ha fatto infuriare José Mourinho ai tempi della Roma. Ecco i dettagli

Nell’operare del calciomercato Inter, prediligendo i colpi a parametro a zero di Ausilio, Marotta e Baccin, c’è da considerare anche l’altro lato della medaglia: ovvero la reazione dei club che si vedono privare un calciatore senza guadagnarci nulla. È il caso della Roma di José Mourinho, il quale, come spiega il Corriere dello Sport, si infuriò letteralmente non appena venne a conoscenza della decisione di Mkhitaryan di non rinnovare col club giallorosso.

A distanza di mesi ed anni è chiaro a tutti il motivo della rabbia dello Special One. Nonostante ai tempi dell’addio al club giallorosso l’armeno avesse 33, era (ed è ancora) in piena forma fisica, capace di determinare in tutte le zone del campo. Da rincalzo di lusso, sulla

carta, è diventato titolare della squadra in vetta alla classifica, e che lo scorso anno ha fatto quella meravigliosa cavalcata fino alla finale di Champions League di Istanbul.

