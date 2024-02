Kelly-Milan, il club rossonero si fionda sul centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno: pronto l’assalto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth in scadenza di contratto al termine della stagione (e lontanissimo dal rinnovo), rappresenta una ghiotta occasione per il calciomercato Milan.

I rossoneri, che hanno allacciato da settimane i contatti col suo entourage, sono pronti a sferrare l’assalto decisivo a giugno nonostante una foltissima concorrenza: Moncada e Furlani fiutano l’occasione a costo zero.

