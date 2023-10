Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel postpartita del match con la Roma anche dell’ex nerazzurro Lukaku

Non c’è amarezza nella voce di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, quando viene nominato Romelu Lukaku: c’è solo consapevolezza della chiusura di un capitolo.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore sul centravanti belga, dopo la vittoria proprio contro la Roma:

LUKAKU- «Non ci siamo visti. Il mio pensiero su Lukaku lo avevo già espresso questa estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo qui, nel calcio ogni giorno si devono prendere decisioni. Io me ne son fatto una ragione. Stasera non l’ho visto, l’avrei salutato senza problemi. Le scelte fatte da me sono sempre fatte per il bene della squadra, mai del singolo giocatore».

