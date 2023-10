L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato dopo il pareggio col Napoli, menzionando anche la vittoria dell’Inter con la Roma

Brucia, e non poco, il pareggio del Napoli con il Milan per Olivier Giroud, autore di una doppietta che aveva regalato il vantaggio ai rossoneri.

Ecco le dichiarazioni del francese postpartita, ai microfoni di DAZN:

MANCANZA DI GOL – «Abbiamo creato tante occasioni, manca un po’ di efficacia, di fortuna in area. Dobbiamo puntare su questo obiettivo per mettere la partita in cassaforte. Stasera abbiamo fatto un grande primo tempo, fa male perché questi due punti… Ho visto la vittoria dell’Inter prima della partita e spero di non avere rimpianti più avanti per questi due punti. Ci sono tante partite, non molliamo mai, è stata una buona reazione dopo due sconfitte».

