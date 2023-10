Federico Dimarco è riuscito a superarsi, ancora una volta, e dopo appena dieci giornate: l’assist per Thuram contro la Roma è un nuovo record

Federico Dimarco è riuscito a superarsi, ancora una volta, e dopo appena dieci giornate: l’assist per Thuram contro la Roma è un nuovo record

Il laterale mancino dell’Inter ha consegnato il pacco al francese scherzando poi sui social: «Arrivato un altro ordine» e la risposta di Marcus è stata pronta, così come quella in campo nel ricevere il messaggio e recapitarlo alle spalle di Rui Patricio: «Amazon Prime». Quarto assist della stagione per l’esterno che ha già superato sé stesso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Dimarco, l’«Amazon Prime» dell’Inter: consegna un ‘pacco’ a Thuram e registra un nuovo record proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG