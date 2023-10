Con la vittoria sulla Roma l’Inter riconquista la vetta e registra un dato importante sulla partenza in Serie A

Con la vittoria sulla Roma l’Inter riconquista la vetta e registra un dato importante sulla partenza in Serie A.

Per la squadra di Inzaghi, infatti, si tratta della terza miglior partenza di sempre nell’era dei tre punti. Un avvio sprint per i nerazzurri con 25 punti in dieci giornate: soltanto nel 1997-98 e 2017-18 è partita più forte con 26. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L'articolo Inter, partenza sprint: la terza migliore di sempre proviene da Inter News 24.

