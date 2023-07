Inzaghi sulla vicenda Lukaku finita con la rottura con l’Inter: «La storia meritava un finale diverso»

Simone Inzaghi in conferenza stampa post partita con l’Al Nassr ha parlato dei nuovi acquisti arrivati all’Inter e della vicenda Lukaku:

«Abbiamo dimostrato organizzazione: è stata una partita fatta bene, abbiamo creato tanto, ma dovevamo sfruttare meglio quello che abbiamo creato. Nella situazione del gol subito dovevamo fare meglio, ma miglioreremo: la condizione crescerà e si farà meglio in entrambe le fasi. Noi vogliamo sempre vincere, ma non è sempre possibile: quando aumenterà la condizione fisica diventeremo più lucidi anche sotto porta. Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l’Al-Nassr ha fatto un’ottima partita: è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto il calcio arabo è in grande evoluzione. Lukaku? La storia meritava un finale diverso».

L’articolo Inzaghi sulla vicenda Lukaku: «La storia meritava un finale diverso» proviene da Inter News 24.

