Sommer Inter, nuovo incontro con il Bayern nel weekend: il punto sulla trattativa per il portiere svizzero

L’Inter riuscirà a non pagare la clausola rescissoria (dal valore di 6 milioni) di Sommer, strappandolo ai tedeschi per una cifra di circa 4 milioni di euro più bonus.

Si continua a dialogare per arrivare in tempi stretti a una intesa, favorita anche dagli ottimi rapporti tra i due club. Entro fine settimana, in programma un nuovo incontro per chiudere la trattativa. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sommer Inter, nuovo incontro con il Bayern nel weekend: il punto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG