Inzaghi sull’Atalanta: «Non concedono molto, dobbiamo fare attenzione» Le parole del tecnico nerazzurro

Ai microfoni di Inter Tv, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla così alla vigilia del match dell’11^ di Serie A di domani, 4 novembre, contro l’Atalanta.

ATALANTA CHE NON HA SUBITO GOL IN CASA– «La partita offre tantissimi stimoli, l’Atalanta non ha preso gol in casa, stanno mettendo grandissima attenzione alla fase difensiva. Non hanno mai concesso molto, perciò dovremo essere attenti a questo aspetto».

