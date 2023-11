Eurorival Inter, Schmidt sul Benfica: «In Champions non abbiamo giocato al nostro livello» Le parole del tecnico dei portoghesi

Intervenuto in conferenza stampa, Roger Schmidt, ha parlato del percorso europeo del del Benfica, avversaria dell‘Inter nel girone di Champions.

«Gli obiettivi al Benfica sono importanti, quindi ogni partita lo è. Vogliamo vincere il campionato quest’anno, sicuramente anche in Champions League vogliamo fare qualcosa di speciale. Non abbiamo iniziato molto bene, questo è sicuro, ma dobbiamo lavorare sulla partita di domani. Siamo sicuri che in Europa non abbiamo giocato al nostro livello e non siamo felici della situazione in Champions League».

L’articolo Eurorivali Inter, Schmidt sul Benfica: «In Champions non abbiamo giocato al nostro livello» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG