Potrebbe nei prossimi mesi riprendere quota uno dei tormentoni dello scorso inverno per quel che riguarda il mercato nerazzurro.

Denzel Dumfries sta rendendo alla grande in questo inizio di stagione tra Inter e nazionale olandese; il miglioramento rispetto alla passata stagione è piuttosto grande e questo potrebbe attirare gli interessi delle big estere.

Avvio a tutta birra

4 assist nell’Olanda, 2 goal e altri 4 assist in 12 partite disputate con la maglia nerazzurra: l’ex PSV Eindhoven quest’anno è una freccia. La dirigenza interista è decisa a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025 dopo che per moltissimi mesi nell’arco della passata stagione si era parlato di lui quasi solo in uscita. L’Inter come è noto per autofinanziarsi deve cedere un pezzo pregiato a stagione (più o meno) e l’esterno era stato individuato come maggior indiziato ad essere sacrificato; l’offerta monstre per Onana ha poi fatto rientrare il tutto.

Denzel Dumfries

Sirene inglesi

L’olandese si trova benissimo a Milano e infatti ci sono buone chance che rinnovi il contratto con tanto di aumento di stipendio fino a 4 milioni a stagione. Ma questo non si tramuterà in incedibilità: secondo la Gazzetta dello Sport Manchester United e Chelsea sono ancora interessati a lui. L’Inter non si priverebbe di lui per meno di 50 milioni di euro; se la sua stagione continuasse così e magari brillasse anche ad Euro 2024 non è impossibile che arrivino offerte di tale portata.

Vecchia fiamma

Ausilio e Marotta non si farebbero trovare impreparati in caso di cessione e virerebbero su Tajon Buchanan del Club Brugge. Rispetto a mesi fa, quando era un esterno offensivo, il canadese sta giocando in pianta stabile da terzino destro in un 4-2-3-1; l’anno scorso costava 20 milioni ma ora il prezzo potrebbe essere minore per via della scadenza del contratto nel 2025.

