Alla vigilia di Inter-Milan, in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha risposto così alla domanda relativa al numero 10 rossonero Rafael Leao.

LE PAROLE – «Sarà l’osservato speciale del Milan. In questi anni ha fatto benissimo e cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto. E’ un top ma come ne ha tanti anche l’Inter».

