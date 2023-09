Potrebbe saltare il ritorno di Tonali a San Siro per il match Champions tra Milan e Newcastle. Howe in conferenza ha fatto chiarezza

Tengono banco in casa Newcastle le condizioni di Sandro Tonali, che ha rimediato un piccolo infortunio alla coscia durante l’ultima sosta che l’ha visto protagonista con la maglia azzurra. L’ex Milan potrebbe saltare il ritorno a San Siro nel match Champions tra i rossoneri e i Magpies. Intervenuto in conferenza l’allenatore bianconero Eddie Howe ha fatto chiarezza:

«Ha sentito tirare la coscia durante un allenamento in nazionale, è tornato e gli abbiamo fatto eseguire esami. Ha un piccolo infortunio, niente di grave. Potrebbe restare fuori per il Brentford e tentare il recupero per la partita di San Siro. Al momento però non ci pensiamo, pensiamo alla Premier e oggi sono molto riluttante a parlare di partite che non siano la prossima»

