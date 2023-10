Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta stasera a Torino.

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN dello 0-3 rifilato al Torino. “Sono stati bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo un allenamento e mezzo non era facile. Ma siamo stati bene in partita nei primi minuti, poi abbiamo perso le distanze e calato di intensità contro un avversario che gioca un calcio difficile. La temevo molto, complimenti ai ragazzi per un successo importante per il nostro percorso”.

L’infortunio di Schuurs

“Spiace per Schuurs, bravissimo calciatore e ragazzo. Nicolò non meritava il giallo probabilmente, stava facendo una buona gara ma ho deciso di cambiarlo; ero indeciso tra lui e Mkhitaryan ma ho optato per lui anche perché ammonito. Ma stava facendo un’ottima gara come scelte, poi le decisioni vanno prese giornalmente, non solo in partita”.

Nicolo’ Barella

La chiave del match

“Sappiamo che le partite sono in due fasi: la prima ora il Torino ha tenuto un’intensità incredibile, poi nella seconda mezz’ora come spesso accade le partite cambiano. Dobbiamo sfruttare i cinque cambi, sono contento di tutti quelli che sono entrati. Vittoria importante, a Torino non è mai facile; il Toro ha tenuto per 60 minuti una grande intensità, non è stato facile”.

Su Thuram

“E’ arrivato coi migliori propositi, con tanta voglia di imparare si è inserito nel gruppo. L’anno scorso ha fatto la punta per la prima volta. Ci sta dando soddisfazioni ma deve continuare così come tutti i compagni”.

