Inzaghi: «Thuram? Su di lui sempre sensazioni positive» Le parole del tecnico

Nella conferenza stampa post Torino Inter, Simone Inzaghi ha parlato di Marcus Thuram.

THURAM- «Diciamo che inizialmente pensavo potesse metterci più tempo, poi però ho visto come si allenava e ho avuto sensazioni molto positive. È un ragazzo che cerca sempre di migliorarsi, di capire in ogni allenamento e in ogni situazione, perché non ci dimentichiamo che prima giocava da esterno e l’anno scorso ha giocato per la prima volta da punta. Sono molto soddisfatto di lui come del resto della squadra»

proviene da Inter News 24.

