Inzaghi: «Thuram sottotono senza Lautaro? Ha fatto quello che doveva fare» Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter Lecce, Simone Inzaghi ha risposto così alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, analizzando il successo di staseraa.

SERATA STORTA PER THURAM SENZA LAUTARO? – «Io non l’ho visto sottotono, ha fatto quello che doveva fare. Volevamo fare correre di più le mezzali, ci serviva in quella posizione con Arnautovic. Ha fatto molto bene, quando ho inserito Sanchez avrei voluto fare proseguire entrambi perché ero molto soddisfatto».

