Inzaghi sempre più primo con la sua Inter: Henry, ex calciatore e opinionista, lo esalta: le sue dichiarazioni

Thierry Henry, ex attaccante di Arsenal e Barcellona ed oggi opinionista, ha parlato così di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter:

PAROLE – «Un tecnico che ammiro? Inzaghi. Lo seguo da tanto tempo, fin dai tempi in cui allenava la Lazio. Se lo incontri in una partita di coppa, sei nei guai, come nella finale con il Manchester City. Mi piace un allenatore che gioca con due attaccanti».

