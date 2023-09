Le parole di Di Lorenzo, terzino dell’Italia, prima del calcio d’inizio del match contro la Macedonia del Nord: le dichiarazioni

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita Macedonia del Nord-Italia. Ecco cosa ha detto il terzino.

PREPARAZIONE – «Abbiamo lavorato questi giorni tanto per cercare di capire subito cosa vuole Spalletti. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Siamo contenti di questi giorni di lavoro e adesso dobbiamo cercare di mettere in campo quello che abbiamo provato».

SPALLETTI – «Spalletti ha toccato tasti importanti in questi giorni. Appartenenza, voglia di vestire questa maglia, questo è alla base di tutto. Stasera sarà difficile, ma dobbiamo partire da questi valori e poi mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo di avere qualità e cercheremo di metterla in campo stasera».

