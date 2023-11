L’Italia del Ct Spalletti sta lavorando senza sosta a Coverciano per preparare la sfida contro la Macedonia del Nord e in difesa punta sul blocco Inter

Dalle prove di questi giorni sembrerebbe proprio che il Ct ex Napoli stia proprio provando i quattro nerazzurri nel reparto difensivo. Non a casa è la miglior difesa in Serie A e che, anche in nazionale, può essere un grande aiuto per evitare di subire reti. Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco nella linea a quattro con Barella in mezzo al campo. Questi i 5 nerazzurri tra i papabili per una maglia da titolare nel match di domani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

