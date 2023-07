Chiara Beccari, giovane attaccante dell’Italia femminile, ha così parlato del suo esordio al Mondiale con l’Argentina

Chiara Beccari, attaccante dell’Italia femminile, ha così parlato ai canali ufficiali della FIGC.

LE PAROLE – «È stato un giorno indimenticabile per me, per Giulia ma anche per tutta la squadra perchè è stato un successo molto importante, non è stato facile dal punto di vista tattico perché loro erano disposte bene in campo e all’inizio c’era anche un po’ di tensione, poi ci siamo sciolte e siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Siamo orgogliose di aver conquistato i tre punti».

