Italia femminile, impresa con la Spagna campione del Mondo: vittoria storica in Nations League sul campo della migliore Nazionale del globo

È stata un’autentica impresa quella dell’Italia femminile di Andrea Soncin che vince sul campo della Spagna campione del mondo (3-2). Un risultato clamoroso che scaccia i pensieri di retrocessione in Lega B di Nations League, aprendo allo stesso tempo scenari insperati: martedì 5 dicembre, a Parma contro la Svizzera (che ha battuto a sorpresa la Svezia), le Azzurre potranno sognare il secondo posto centrando un risultato migliore di quello che la Svezia otterrà in Spagna.

A Pontevedra la Nazionale italiana va sotto a 12′ per il bel gol di Athenea ma a inizio ripresa, approfittando anche degli errori delle padrone di casa, cala tre reti nel giro di 20 minuti grazie ai centri di Giacinti, Cambiaghi e Linari. La rete di Esther a un quarto d’ora movimenta ulteriormente una partita che alla fine la selezione di Soncin riesce a portare storicamente a casa. In campo anche tante giocatrici della Juventus Women: dall’inizio Caruso (assist), Lenzini e Boattin, mentre a partita in corso subentrano anche Salvai e Cantore.

