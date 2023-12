Calciomercato Juve, Giuntoli non si rassegna! Nuovo tentativo per lui a gennaio per provare a regalare ad Allegri un rinforzo di qualità

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: un tentativo bis verrà effettuato dal calciomercato Juve per Domenico Berardi, pallino di Giuntoli già in agosto. Superare le resistenze del Sassuolo, che difficilmente sacrifica i propri gioielli in inverno (Boga all’Atalanta nell’inverno 2022 la classica eccezione che conferma la regola), non sarà semplice.

I bianconeri in estate non hanno trovato gli argomenti giusti per soddisfare gli emiliani dell’a.d. Giovanni Carnevali, abilissimo mercante. Berardi, 29 anni e campione d’Europa con l’Italia, è valutato intorno ai 30 milioni di euro. Non è scontato – cessioni permettendo – che la Juve riesca a individuare l’incastro giusto.

