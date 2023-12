Juventus Women, delusione Sembrant: niente Olimpiadi per la Svezia, ieri sconfitta a sorpresa dalla Svizzera

Grande delusione per la Svezia e per Linda Sembrant, difensore della Juventus Women. La Nazionale scandinava per la prima volta non si è qualificata alle Olimpiadi. Decisiva in negativo l’ultima sconfitta a sorpresa in Nations League contro la Svizzera.

Insoddisfazione atroce per Sembrant che, in estate, aveva deciso di continuare a giocare anche con l’obiettivo di disputare i giochi olimpici.

