Ecco le formazioni ufficiali della sfida di Nations League tra Italia e Inghilterra, ecco i giocatori scelti.

Sono arrivate, le formazioni ufficiali di Italia–Inghilterra. Roberto Mancini, fa debuttare dall’inizio il nuovo difensore della Juventus, Gatti.

In porta ci sarà come sempre Donnarumma, terzino destro Di Lorenzo mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Centrali Acerbi e appunto Gatti. Centrocampo a tre con Frattesi mezzala destra, Locatelli regista e Tonali a sinistra. Pessina insieme a Lorenzo Pellegrini supportano in attacco l’unica punta Scamacca.

Nazionale italiana

Southgate sceglie per l’Inghilterra, Ramsdale in porta. A destra il forse esterno Reece James, mentre a sinistra ci sarà Kieran Trippier. Centrali difensivi Tomori del Milan e Maguire. mediana con Declan Rice, James Ward-Prowse e Mason Mount. Davanti Jack Grealish e Sterling accompagnano Abraham della Roma.

La partita avrà inizio alle 20.30 in trasferta in Inghilterra.

