Italia, Federico Chiesa prosegue il recupero dall’infortunio: l’attaccante non si è ancora unito al gruppo e prosegue col personalizzato

Federico Chiesa ha proseguito il proprio programma di recupero. L’attaccante, convocato dall’Italia di Spalletti, non è ancora rientrato in gruppo, come comunicato dalla FIGC. Di seguito il comunicato della federazione.

«Prosegue a Coverciano il raduno degli Azzurri, in vista del doppio impegno contro Malta e Inghilterra sulla strada verso Euro2024. Questo pomeriggio i ragazzi di Spalletti si sono allenati sul campo di Coverciano intitolato a ‘Vittorio Pozzo’; alla seduta hanno preso parte tutti gli Azzurri presenti al Centro Tecnico Federale – oltre al portiere della Fiorentina Tommaso Vannucchi – ad eccezione di Federico Chiesa, che sta proseguendo il proprio programma di recupero».

