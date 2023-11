Italia-Macedonia del Nord, anche l’ad dell’Inter Beppe Marotta presente oggi all’Olimpico: ecco il perchè

Come spiega Sky Sport, anche Beppe Marotta sarà presente all‘Olimpico per assistere ad Italia-Macedonia del Nord, crocevia azzurro per la qualificazione al prossimo Europeo.

L’ad interista ha colto oggi l’occasione per fare visita al ritiro azzurro in quel di Roma, per mostrare la propria vicinanza alla squadra di Luciano Spalletti.

