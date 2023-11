Italia Macedonia del Nord: Spalletti esclude ben due obiettivi del Milan, vanno in tribuna. Ecco chi sono gli esclusi

Il ct Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte sul gruppo a disposizione questa sera per Italia Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Sono ben 5 gli esclusi che si accomoderanno in tribuna, tra cui Moise Kean e Andrea Colpani, entrambi obiettivi del calciomercato Milan.

Gli altri esclusi sono Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo (squalificato) e Cristiano Biraghi.

