Frattesi, Barella, Bastoni, Dimarco, Darmian, le pagelle dei giocatori dell’Inter in campo questa sera in Italia-Malta

Ecco le nostre pagelle dei giocatori dell’Inter in campo in Italia-Malta.

Darmian 6 – Sei politico per il terzino dell’Inter. Ordinaria amministrazione.

Bastoni 6 – Spettatore non pagante, rischia un po’ all’inizio ma quando entra in partita non concede più nulla. Malta, d’altro canto, fa di tutto per non metterlo in difficoltà.

Dimarco 6 – Corre, corre e ancora corre. Un leitmotiv che si vede abitualmente a San Siro. Pecca di precisione.

Barella 5.5 – Più in ombra del solito il centrocampista azzurro. Protagonista del secondo gol dell’Italia e poco altro.

Frattesi 7 – Entra a partita già conclusa, ma trova comunque la via del gol che chiude i conti. Ora vuole la maglia da titolare.

L’articolo Italia-Malta, le pagelle degli interisti: Frattesi show, Barella in ombra. Bastoni… proviene da Inter News 24.

