Italia Marocco femminile 0-0, le azzurre della ct Bertolini non vanno oltre il pareggio nell’ultimo test prima del Mondiale

Il mondiale femminile si avvicina e l’Italia della ct Milena Bertolini è scesa in campo oggi per l’ultimo impegno prima del debutto, in programma il prossimo 24 luglio con l’Argentina.

Le azzurre hanno affrontato il Marocco nella cornice del Mazza di Ferrara: contro le nordafricane non si è andati oltre lo 0-0.

