Italia Spagna femminile 0-1: Hermoso piega all’ultimo la resistenza delle Azzurre. Le Azzurre di Soncin vicine a un prestigioso pareggio

Dura quasi 90′ la resistenza dell’Italia femminile all’Arechi di Salerno nel match di Nations League contro la Spagna. Le Azzurre di Soncin riescono a difendere lo 0-0 fino a quando, al minuto 89, Jenni Hermoso (al rientro in campo dopo lo scandalo del bacio con Rubiales) non ribatte in rete un tiro di Putellas respinto da Giuliani.

Tante le giocatrici della Juventus Women in campo: Boattin, Lenzini, Caruso per tutta la gara, mentre Girelli e Bonansea vengono sostituite al 72′. Le Azzurre restano al terzo posto nel gruppo 4.

The post Italia-Spagna femminile 0-1: Hermoso piega all’ultimo la resistenza delle Azzurre appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG