Juve Fiorentina Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per l’ottava giornata di campionato

Dopo la vittoria per 3-2 – in rimonta – contro il Genoa nella settima giornata di campionato, la Juve Primavera è pronta a scendere in campo e per la seconda volta consecutiva giocherà a Vinovo. I bianconeri ospiteranno la Fiorentina, reduce dalla sconfitta interna (1-2) rimediata contro la Lazio.

Il match, valido per l’ottava giornata di campionato, andrà in scena sabato 28 ottobre alle 13 e sarà visibile in diretta tv e streaming su Sportitalia.

