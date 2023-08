Luciano Spalletti è il primo nome per la panchina della nazionale: da risolvere c’è il nodo sulla penale da pagare al Napoli

Luciano Spalletti sembra essere il candidato numero uno per prendere il posto di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è da risolvere il nodo della penale da pagare dal Napoli per liberare il tecnico. Al momento non ci sono trattative in atto tra le parti per limare la cifra, ma ci si aspetta che De laurentiis dia il via libera. La clausola è prevista, inoltre, è prevista in caso di concorrenza, cosa che la Nazionale non è per i partenopei.

Il secondo nome nella lista di Gravina è quello di Antonio Conte. Il tecnico avrebbe compreso il motivo per cui è una seconda scelta e lo ha già testimoniato a Gravina stesso, rimanendo a disposizione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG