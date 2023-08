Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, sulla cessione di Carlos Augusto: «Felice per lui, ma da tecnico mi spiace»

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Monza in Coppa Italia, ha parlato anche della cessione di Carlos Augusto all’Inter. Di seguito le sue parole.

«Io lo ‘amo’, gli voglio troppo bene perché l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. Umanamente sono felice per lui, gli darei il mio cuore. Da allenatore sono dispiaciuto perché perdo 12 gol, ma questo è il calcio. La società ha fatto delle scelte e gli faremo un grande in bocca al lupo, tra l’altro lo incontreremo tra qualche giorno (in Inter-Monza del 19 agosto, ndr). Ha salutato la squadra. È un ragazzo strepitoso».

