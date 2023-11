Kean, Raspadori e Scamacca: ecco i tre nomi a cui si affida l’attacco dell’Italia per la qualificazioni. Dietro a loro Colpani e Frattesi

Luciano Spalletti alla ricerca dei gol azzurri per arrivare alla qualificazione senza passare dallo psicodramma nazionale dei playoff. Il tecnico dell’Italia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, deve fare affidamento a cinque uomini gol in avanti.

A cominciare dai tre attaccanti Kean, Raspadori e Scamacca, tutti e tre diversi per caratteristiche, ma tutti pronti a fare la loro parte. Oltre a loro fiducia a Colpani, che a Coverciano porta il maggior numero di gol segnati fra tutti i convocati, e Frattesi, capocannoniere della nazionale di Spalletti.

