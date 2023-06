Le parole di Salvatore Esposito, centrocampista dell’Italia U21, in vista dell’inizio dell’Europeo. I dettagli

Salvatore Esposito, centrocampista dell’Italia U21, ha parlato in conferenza stampa dell’esordio contro la Francia.

PAROLE – «Siamo l’Italia, siamo una delle squadre più forti e dobbiamo ambire al massimo traguardo, ci sono tutti i presupposti per fare un grande torneo. Non ci dobbiamo nascondere, è giusto avere aspettative alte pur tenendo i piedi ben saldi per terra visto che ci aspetta un girone di fuoco. Francia Non dobbiamo temere nessuno, ma abbiamo il massimo rispetto per la Francia, che è una grande nazionale. Dovremo guardare più a noi stessi, fare la nostra partita e provare a comandare il gioco perché abbiamo i giocatori per farlo».

