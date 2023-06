Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio del futuro del portiere Guglielmo Vicario. Le dichiarazioni

PAROLE – «Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse».

