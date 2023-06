Christopher Nkunku, ufficialmente giocatore del Chelsea, ha parlato subito dopo la firma con il suo nuovo club. Le dichiarazioni

Christopher Nkunku, ufficialmente giocatore del Chelsea, ha parlato subito dopo la firma con il suo nuovo club.

PAROLE – «Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui e non vedo l’ira di incontrare il mio nuovo allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. E voglio mostrare ai tifosi cosa sono in grado di fare. Avendo già giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora non vedo l’ora di misurarmi in Premier League. Sono carico per questa sfida».

