Italia-Ucraina, bordate di fischi per l’ex Milan Gianluigi Donnarumma ad ogni tocco di palla: i tifosi rossoneri non perdonano il portiere

Donnarumma è stato fischiato da San Siro nel corso del secondo tempo di Italia Ucraina. La Curva Sud dello stadio, settore caldo solitamente occupato dai tifosi del Milan, non ha perdonato il portiere per l’addio ai colori rossoneri per trasferirsi al Psg.

Gigio, accostato spesso alla Juve in chiave mercato in questi giorni è stato criticato duramente per il gol dell’1-1 preso da Bardhi della Macedonia.

The post Italia Ucraina, bordate di fischi per Donnarumma dalla Curva Sud appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG