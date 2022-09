L’Italia Under 16 batte in amichevole 3-1 la Slovenia ad Ajdovščina. In campo anche il rossonero Camarda, autore di un gol

Buona la prima per la nuova Nazionale Under 15, che ad Ajdovščina ha battuto 3-1 i pari età sloveni. Un percorso, quello della squadra affidata al tecnico Massimiliano Favo, che da quest’anno è iniziato già dal mese di settembre con impegni internazionali, il secondo dei quali è in programma giovedì (calcio d’inizio alle 11) allo Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo.

In svantaggio nel finale di primo tempo per il gol di Hocevar, l’Italia ha ribaltato la partita nella ripresa: al 9′ il pareggio di Francesco Camarda (Milan), al 32′ il vantaggio di Oliver Blini (Empoli), al 43′ il tris di Nicolò Ballabio (Monza).

