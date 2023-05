Italia Under 17 eliminata dall’Europeo di categoria nonostante il successo contro la Slovenia: tornano a casa tre bianconeri

Torna a casa l’Italia Under 17, che nonostante il 3-0 alla Slovenia non riesce a qualificarsi per il turno successivo ed esce ai gironi.

Agli azzurri serviva un successo, ma anche una sconfitta della Serbia con la Spagna, che non è però arrivata (1-1 il finale). Delusione anche per i tre juventini Crapisto, Pagnucco e Bassino.

