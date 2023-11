Alberto Bollini, commissario tecnico dell’Italia Under 20, ha parlato in vista della sfida contro il Portogallo nell’Elite League Under 20

PAROLE – «Stiamo disputando un torneo molto prestigioso e ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario molto abile tecnicamente nei singoli e di grande tradizione nel gioco sulle fasce. Dovremo essere bravi nei duelli, senza però mai rinunciare al gioco: solo così potremo ottenere un altro grande risultato come quello contro l’Inghilterra. La Ferrari rappresenta per il nostro Paese un grande patrimonio di tecnologia, di esperienza e di passione. Per tutti noi essere qui è di ispirazione per raggiungere il massimo livello di eccellenza e per rappresentare l’Italia con lo stesso orgoglio delle persone di Maranello».

