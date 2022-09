Non inizia nel migliore dei modi il cammino di Roma e Fiorentina in Europa. Giallorossi ko contro il Ludogorets, pari per i viola

Non è una giornata sicuramente da ricordare per le italiane in Europa. Infatti, la Fiorentina di Italiano in Conference League ha pareggiato in casa contro i lettoni del Riga per 1-1.

Ko invece la Roma di José Mourinho che ha perso per 2-1 a Razgrad contro il Ludogorets in Europa League.

