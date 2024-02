L’ex commissario tecnico dell’Iran Branko Ivankovic ha allenato il prossimo attaccante dell’Inter sia in nazionale che in un club.

Branko Ivankovic ha parlato di Mehdi Taremi alla Gazzetta dello Sport fornendone un ritratto ben delineato. “Fidatevi: Mehdi è l’attaccante smart perfetto per Inzaghi. Quando sento parlare di Taremi, ripenso subito alla sua intelligenza fuori dal comune. Mehdi è un grande professionista, partito dalle leghe minori e arrivato in Champions League. Non conosco molti calciatori capaci di adattarsi a campionati, moduli e stili di gioco come ha fatto lui. Per un allenatore come Inzaghi, che punta forte sulla compattezza della squadra, diventerà subito un tassello fondamentale”.

Simone Inzaghi

La concorrenza

“Per uno come lui certi fattori sono da considerarsi un bene. In Iran è una vera e propria celebrità, la gente lo vede come un leader della nazionale e Mehdi non ha mai tradito le aspettative. Quanto alle gerarchie di Inzaghi, sono certo che Taremi abbia già messo in conto che non sarà facile farsi largo. Meglio così: se sta lasciando il Porto, significa che cerca nuovi stimoli e l’Inter, probabilmente, è in grado di offrirglieli. Vedrete, si adatterà presto”.

Le caratteristiche

“Un attaccante veloce e bravo con i piedi. Determinante in area di rigore, però, al tempo stesso, abile a non dare punti di riferimento agli avversari. Negli ultimi anni ha giocato largo a sinistra o come centravanti, mentre nel mio Persepolis agiva addirittura da seconda punta. Oltre alla rapidità, ha anche un’ottima visione di gioco: quando meno te l’aspetti, s’inventa l’imbucata vincente per i compagni. Taremi farebbe comodo a qualsiasi allenatore”.

Il paragone

“Proprio in virtù delle sue doti da playmaker, è difficile trovare un giocatore con le stesse caratteristiche. Considerando lo spirito di sacrificio, il fiuto del gol e l’attitudine a pressare i difensori avversari, però, ripenso alle movenze di Ciro Immobile qualche anno fa”.

