I nerazzurri hanno visto aumentare abbastanza il distacco dalla seconda classificata, il pericolo può essere quello di vedere vicino il traguardo.

L’Inter ora ha 7 punti di vantaggio sulla Juventus ed 1 gara da recuperare: la situazione in campionato si è messa molto bene ma occorre assolutamente non abbassare la guardia. Si dice da tempo che i nerazzurri sono maturati, ebbene nelle prossime settimane bisognerà dimostrarlo. Il ricordo delle modalità con cui si è perso lo Scudetto 2 anni fa potrebbe servire per non far abbassare la guardia ai ragazzi di Inzaghi.

Il commento

È dello stesso avviso il giornalista Fabrizio Biasin che a Pressing ha parlato così della lotta Scudetto. “Il Milan è distante perché ha perso gli scontri diretti, altrimenti sarebbe più o meno in zona. E quindi ha ancora una chance che sono gli scontri diretti del ritorno. Per crearsi delle possibilità, oltre a vincere con chi sta dietro, deve riuscire a battere Juventus e Inter. Se gioca a questo ritmo e queste capacità, non è impossibile. L’Inter adesso un po’ di testa alla Champions dovrà anche mettercela. E’ molto difficile ma non così impossibile”.

Uefa Champions League

L’avviso

“L’errore più grave per l’Inter è credere di essere imbattibile, un errore che non commetterà secondo me per quello che è successo due anni fa. Il Milan aveva gli stessi punti di adesso, l’Inter è maturata e sta facendo la differenza. A fine primo tempo, qualcuno ha avuto dubbi sulla rimonta. C’è stato un cambiamento mentale che ha permesso all’Inter di ribaltarla in 20′. La forza dell’Inter è la testa, le partite importanti arrivano adesso: di concluso non c’è nulla”.

